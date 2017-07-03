Müftülükte terör estiren baltalı saldırgan adliyede

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Müftülüğü binasına görevlilerin temizlik yaptığı sırada giren ve binada bulunan yangın söndürme ünitesindeki baltayı alarak etrafına zarar veren saldırgan, güvenlik güçleri tarafından 2,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Bir türlü ikna olmayan saldırgan, elindeki baltayı tekbir getirerek polislere savurmuş ve olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyonla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Baltalı saldırgan bugün Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Şahsın psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi. 39 yaşında Türk vatandaşı olduğu belirtilen baltalı saldırgan Salih Ç.’nin, inşaat işçisi olduğu ve 7 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Samsun Müftülüğü yaptığı açıklamada, "Şahıs ile ilgili tarafımıza ulaşan ilk bilgiler psikolojik sorunları olduğu yönündedir" ifadelerine yer vermişti.