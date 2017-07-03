Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 11:58

Müftülükte terör estiren baltalı saldırgan adliyede

Samsun’da, dün sabah saatlerinde elindeki baltayla müftülük binasında terör estiren ve polislere saldıran saldırgan adliyeye sevk edildi.

Müftülükte terör estiren baltalı saldırgan adliyede

03 Temmuz 2017 11:58


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Müftülüğü binasına görevlilerin temizlik yaptığı sırada giren ve binada bulunan yangın söndürme ünitesindeki baltayı alarak etrafına zarar veren saldırgan, güvenlik güçleri tarafından 2,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Bir türlü ikna olmayan saldırgan, elindeki baltayı tekbir getirerek polislere savurmuş ve olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyonla birlikte etkisiz hale getirilmişti.


Baltalı saldırgan bugün Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Şahsın psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi. 39 yaşında Türk vatandaşı olduğu belirtilen baltalı saldırgan Salih Ç.’nin, inşaat işçisi olduğu ve 7 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.


Samsun Müftülüğü yaptığı açıklamada, "Şahıs ile ilgili tarafımıza ulaşan ilk bilgiler psikolojik sorunları olduğu yönündedir" ifadelerine yer vermişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:38
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:20
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!