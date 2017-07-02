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02 Temmuz 2017 18:32

Müftülükte terör estiren baltalı saldırganın kimliği belli oldu

Samsun’da sabah saatlerinde İl Müftülüğü binasına girerek elindeki baltayla terör estiren saldırganın kimliği belli oldu.

Müftülükte terör estiren baltalı saldırganın kimliği belli oldu

02 Temmuz 2017 18:32


Samsun İl Müftülüğü binasına görevlilerin temizlik yaptığı sırada giren ve binada bulunan yangın söndürme ünitesindeki baltayı alarak etrafına zarar veren saldırgan, güvenlik güçleri tarafından 2,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Saldırgan bir türlü ikna olmayınca, elindeki baltayı tekbir getirerek polislere savurmuş ve olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyonla birlikte etkisiz hale getirilmişti.


İl Müftülüğü hizmet binasına girerek ortalığı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu. Saldırganın 39 yaşında Salih Ç. adında bir Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca saldırganın iş bulduğu inşaatlarda çalıştığı ve şu an işsiz olduğu belirtildi.




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