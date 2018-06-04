Muharrem İnce hakkında suç duyurusu

Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için "Apoletlerini sökeceğim" diyen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Samsun Adliyesi’ne giderek Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunan Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı bir konuşmada 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında ’Cumhurbaşkanı olunca apoletlerini sökeceğim’ demiştir. İnce bu sözlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman komutanını tehdit etmiştir. Terör örgütlerine karşı cesaret verici tahrik suçunu işlemiştir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere savcılığa başvurusunu yapan Kabadayı, Muharrem İnce’nin cezalandırılmasını istedi.