Mühendisler buluştu

OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonundaki panele; MMG Samsun Yönetim Kurulu Başkanı Selman Yesevi Cevahir ve yönetim kurulu üyeleri, OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, konsey üyeleri ile mühendislik öğrencileri katıldı.

“Yarınları inşa ve ihya edecek olanlar mühendislerdir”

Açılış konuşmalarıyla başlayan panelde ilk olarak söz alan Öğrenci Konseyi Muhsin Oğul, mühendislik mesleğinin insanın geninde ve fıtratında olduğunu belirttiği konuşmasında insanın yaşama başlamasının bile bir mühendislik mahiyeti taşıdığını vurguladı. Konsey Başkanı Oğul devamında ise “Bugün şehirlerimizi ve dolayısıyla hayatlarımızı organize eden ve bunları temellendiren mühendislerimizdir. Onlar bir ülkenin ve milletin geleceğidir, aynı zamanda yarınları inşa ve ihya edecek kişilerdir. Sosyal hayatımızda bireyler olarak çok şey öğreniyoruz. Bu minvalde düzenlemiş olduğumuz bu panelde, eminim ki sizler de mühendislik sahasında donanımlı ve tecrübe sahibi konuklarımızdan mesleki kariyerinizi yönlendirmek adına çok şey öğreneceksiniz” dedi.

“Genç mühendis adaylarımızın fikir dağarcığına katkı sunmak istedik”

Ardından konuşan MMG Samsun Şube Başkanı Selman Yesevi Cevahir ise 5 Aralık Dünya Mühendislik Günü’nü kutlayarak mühendisliğin farklı yönlerine dikkat çekerek, “Mühendis kendine güveni tam, cesur insan demektir. Yanı sıra mühendis, içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme kazandıran, ulusuna ve toplumuna daha faydalı olabilmek için plan ve proje üreten yaratıcı kişidir. Mühendis kendisine öğretilen ve sunulan her türlü bilgi ve birikimi üzerine ne koyabilirim diye daha ileriye taşıyan ve her an üreten insan demektir” diye konuştu.

“Teorik bilgi mutlaka yaşamla sınanmalı”

Konuşmalar sonrasında başlayan panelde, MMG’ye mensup konuşmacılar genel olarak mesleki farkındalığın üniversite sıralarında başladığına dikkat çekerek, üniversitede alınan teorik bilginin mutlaka sahaya çıkarak hayatla sınanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladılar.

“Mesleğinizi sevin ve sorumluluğunu yüreğinizde taşıyın”

Kendilerini dinleyen genç mühendis adaylarına mesleklerini sevmeleri ve mesleğin sorumluluğunu yüreklerinde taşımaları telkininde bulunan panelistler; bu tür etkinliklerin, öğrencilerin mühendislikte yaşanan gelişme ve atılımları takip edebilmelerinde anahtar role sahip olduğunu vurguladılar. Konuşmalarında çalışma yaşamında da örnekler vererek sunumlarını zenginleştiren panelistler, kariyer planı ve bilinçli tercih yaparak hedef belirlemenin inceliklerini, katılımcılara aktardılar.

Konuk panelistlerin deneyim ve mesleki kazanımlarını samimiyetle aktardığı panel, öğrencilerin sorularıyla da interaktif hâle geldi. Panel sonrası Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul panelistlere üniversitenin fidan sertifikasını takdim ederken katılım gösteren genç mühendis adaylarına yollarının açık olması temennisinde bulundu.