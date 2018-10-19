19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Samsun'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. Tören, Samsun İli Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin anıta çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

“Muhtarlığa talep attı”

Muhtarların haklarının iyileştirmeler olmasına rağmen muhtarların yetkilerinin olmadığını vurgulayan 25 yıllık muhtar olan Samsun İli Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, “25 yıldır Baruthane Mahallesi'nde muhtarlık yapıyorum. İlk görev aldığımız yıllar ile bu zaman arasında büyük farklılıklar var. Cumhurbaşkanımız bizlere daha önce olmayan birçok hak verdi. Ancak yeni sistemle birlikte birçok yasanın değişmesi şart oldu. Yeni başkanlık sistemi neticesinde yasalarımızın hepsinin değişmesi gerekiyor. Değişen yasalarımız var değişmeyen yasalarımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem sağlık sigortası konusundaki hem de maaşlarla ilgili iyileştirmeleri yaptı. Her sene 100 bin civarında olan muhtar adayının sayısı bu sene 500 bin olması bekleniyor. Normalde 50 bin muhtarımız varken, muhtarlığa talep attı. Biz muhtarlar şehirleri belediyelerle birlikte yönetmek istiyoruz. Yetkilendirilmek istiyoruz. Sorumluluğumuz çok ama yetkimiz yok. Küçük bir suç işlediğimizde ise 657 sayılı Kanun'dan yargılanıyoruz. Bu konularda sıkıntılarımız var. Meclis'ten bu yasaların biran önce çıkmasını bekliyoruz. Daha önceki kazandığımız haklarımızı, CİMER'e yazarak ve Cumhurbaşkanımıza ulaşarak kazanmıştık. Muhtarlardan isteğimiz, CİMER'i kullanarak isteklerimiz hakkında taleplerde bulunmalarıdır” dedi.

“Birçok önemli adım atıldı”

Törende muhtarlar adına konuşma gerçekleştiren Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Tütüncü, “Muhtar kelimesinin bir anlamı da seçilmiş demektir. Bizler bulunduğumuz mahallelerde devletin tüm kurumlarını temsil eden bölgedeki halkın merkezi hükümet ve yerel yönetimler ile ilişkilerinde önemli rol oynayan aracılarız. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizce bizlerin ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik, Muhtar Bilgi Sitemi'nin kuruluşu, ücretlerin iyileştirilmesi, Muhtarlar Günü ilanı ve Külliye toplantıları gibi birçok önemli adım atılmıştır. Halen daha muhtarların sorunlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.

Tören konuşmaların ardından sona erdi.