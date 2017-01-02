Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 18:04

Mükelleflerin borç ödeme süreleri uzatıldı

Mükelleflerin borç ödeme süreleri uzatıldı

02 Ocak 2017 18:04

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, bugün sona eren mükelleflerin borç ödeme sürelerinin 09 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.
SGK alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin 02 Ocak 2017 pazartesi günü yani bugün, mesai bitimiyle son bulduğunu fakat bu sürenin uzatıldığını belirten SGK İl Müdürü Ünal Kaya, “Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç