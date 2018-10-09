Murat Ağçiçek'in “iletişim-sizlik” temalı resim sergisi açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Murat Ağçiçek'in çalışmalarından oluşan resim sergisi, fakültenin sergi salonunda düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğr. Gör. Murat Ağçiçek'in 15.'sini gerçekleştirdiği bireysel sergisinin açılışına; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Sevgi Koyuncu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalışmalarında “iletişim-sizlik” temasını vurguladığını belirten Öğr. Gör. Murat Ağçiçek, “Resimlerimde yalnızlık duygusu ön plana çıkıyor. Tek ya da çok kişiden oluşan resimlerde bile yalnızlık yani bir iletişimsizlik söz konusu. Resimlerdeki köpek figürü ise insanın arkadaş isteğinin bir sembolü olarak yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Akademisyen ve öğrencilerin, Öğr. Gör. Ağçiçek'in çalışmalarını beğeni ve ilgiyle incelediği sergi, 16 Ekim tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.