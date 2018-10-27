Muruz: "Belediyelerde veteriner hizmetleri müdürlüğü kurulmalı"

Öğr. Üyesi Habib Muruz, bu nedenle her belediyede veteriner hizmetleri müdürlüğü kurulması gerektiğini söyledi.

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası basın mensupları ile bir araya geldi. İlkadım Belediyesi Acem Tekkesinde düzenlenen kahvaltı organizasyonuyla basın mensupları ile tanışan Başkan Muruz, veteriner hekimlerin sorunlarını dile getirdi.

Veteriner hekimlerin hayvancılığın gelişmesinde önemli rolü olduğunu belirten Muruz, "Irkların ıslahında henüz arzu edilen seviyede değiliz. Bakanlık tarafından hayvanları tanımlamak ve kayıtlarını tutmak için sığır ve koyunlara kulak küpesi takılmaktadır. Hastalıklı hayvanı tedavi eden, operasyon yapan, suni tohumlama uygulayan ve güç doğuma müdahale eden veteriner hekimler bakanlık tarafından getirilen sınırlandırmalar nedeniyle hayvanlara serbest kulak küpesi takıp tescil işlemini yürütemiyor. Bakanlık genelgesi ile düzeltilebilecek bir durum var. Veteriner hekim kontrolünden geçmeyen bir hayvansal gıda güvenilir değildir. Gıda üretim tesislerinde görev yapan veteriner hekimlerin iş güvencesi yoktur. Bu durum bir çelişkidir. Başka bir çelişki ise gıda üreten iş yeri eğitimlerinde eğitmen olarak veteriner hekimlerin yetkisiz olmasıdır. Çevre sağlığı ve sahipsiz sokak hayvanları konularında veteriner hekimlerin rolü tartışılmazdır. Bu nedenle her belediyede mutlaka veteriner hizmetleri müdürlüğü kurulması acil bir ihtiyaçtır" dedi.

Kahvaltı programına katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.