Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 14:19

Murzioğlu: “Ankara’daki toplantı çok verimli geçti”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ankara’da gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’nın çok verimli geçtiğini söyledi.

Murzioğlu: “Ankara’daki toplantı çok verimli geçti”

08 Temmuz 2017 14:19


Karadeniz Bölgesi’ndeki Odalar ve Borsalar Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen istişare toplantısında buluştu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Karadeniz Bölgesi’ndeki odaların ve borsaların yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri bir araya geldi. Toplantıya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Genel Sekreter Süleyman Karabük katıldı.



Bölgenin beklentileri de dile getirildi


Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Karadeniz Bölgesi’ni bir araya getiren toplantının çok verimli geçtiğini kaydetti. Murzioğlu, toplantıda ekonomide yaşanan gelişmeler, Türkiye’de ve bölgede iş dünyasının röntgenini çeken anket çalışmaları ve özellikle son 6 ayda iş dünyası adına hükümetten neler talep edildiği ve hayata geçirildiğine dair ayrıntılı sunumlar yapıldığını açıkladı. Ekonomiyi destekleyici bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Başkan Murzioğlu, “Genel sorunların masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca, bölgemizin de beklentilerini dile getirme fırsatı bulduk” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:43
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:18
  • Yatsı :22:17
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!