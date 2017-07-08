Murzioğlu: “Ankara’daki toplantı çok verimli geçti”

Karadeniz Bölgesi’ndeki Odalar ve Borsalar Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen istişare toplantısında buluştu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Karadeniz Bölgesi’ndeki odaların ve borsaların yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri bir araya geldi. Toplantıya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Genel Sekreter Süleyman Karabük katıldı.

Bölgenin beklentileri de dile getirildi

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Karadeniz Bölgesi’ni bir araya getiren toplantının çok verimli geçtiğini kaydetti. Murzioğlu, toplantıda ekonomide yaşanan gelişmeler, Türkiye’de ve bölgede iş dünyasının röntgenini çeken anket çalışmaları ve özellikle son 6 ayda iş dünyası adına hükümetten neler talep edildiği ve hayata geçirildiğine dair ayrıntılı sunumlar yapıldığını açıkladı. Ekonomiyi destekleyici bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Başkan Murzioğlu, “Genel sorunların masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca, bölgemizin de beklentilerini dile getirme fırsatı bulduk” dedi.