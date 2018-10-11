Murzioğlu, Avrupa Şirketler Meclisi'ne katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu başkanlığındaki TOBB Heyeti, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul Salonunda gerçekleştirilen Avrupa Şirketler Meclisi'ne katıldı.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Şirketler Meclis Toplantısı'na katılan heyette, Salih Zeki Murzioğlu'nun yanı sıra, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TOBB AB Uyum Komisyonu Başkanı Göksel Başar, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Ağı Başkanı Mülkiye Aytar ve TOBB AB Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu yer aldı.

Ekonomik konular tartışıldı

EUROCHAMBRES'ın Avrupa Parlamentosu işbirliğiyle iki yılda bir gerçekleştirdiği ve Avrupa şirketlerini önde gelen ekonomik konuları tartışmak üzere bir araya getiren Şirketler Meclisi'nde, Avrupa iş dünyasının AB'nin şirketlerin önünü açan, girişimciliği ve tek pazarı AB standartlarını temel alarak geliştiren, daha fazla inovasyona yatırım yapan, gençlere heyecan veren bir gelecek sunan ve lider konumunu güçlü bir şekilde ortaya koyan bir Birlik olması gerekliliği inancı vurgulandı.

AB ile karşılaşılan sorunlar dile getirildi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken'in Türk şirket ve KOBİ'lerinin AB'deki ortaklarıyla iş yaparken karşılaştıkları vize ve tarife dışı engelleri vurgulayarak bu sorunların giderilmesi için önerilerini sorduğu mecliste, TOBB Avrupa Kadın Ağı Başkanı Mülkiye Aytar da Türkiye'nin AB genişleme politikasında arka plana atılmaması gerektiğini ifade etti.

Gündeme getirilen hususlar kabul edildi

Meclisin oylaması için sorulan sorular arasında yer alan “AB, üyelikle sonuçlanacak şekilde, diğer ülkelerle iş bağlantılarını güçlendirmeli midir?” sorusuna verilen güçlü olumlu cevap (toplam 425 cevapta 300 evet), TOBB heyetinin gündeme getirdiği hususların önemle kabul edildiğini ortaya koydu. Mecliste, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström de bir konuşma gerçekleştirdi.