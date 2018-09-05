Murzioğlu: “Batıyorlar dedikoduları ülkemize ihanet”

Samsun TSO Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıda söz alan Salih Zeki Murzioğlu, ekonomik gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Zordalar, batıyorlar gibi dedikodular çıkartan alçaktır”

Şirketler hakkında çıkartılan asılsız haberler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Murzioğlu, “Hepinizin de bildiği gibi ülkemiz stratejik bir noktada olması itibariyle dünyada önemli bir yere sahip. Ülkemiz üzerinde yıllardır oynanan oyunlar da malumunuz. Şimdi de Türkiye’yi, milletin refahını hedef alan ekonomik saldırılarla karşı karşıyayız. Maalesef son günlerde bunu fırsat bilen bazı vicdansız insanlar tarafından hazırlanan, ‘iflas eden şirket’ listeleriyle, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını da üzülerek görüyoruz. Firmalarla ilgili, ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıp listeler hazırlamak ve bunları yaymak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir. Unutulmasın ki; bugün şirketlere itibar cellatlığı yapanlar farkında olmadan kendi geleceklerine suikast yapıyorlar. Ekonomideki gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan firmalar olabilir. Ama ’bunlar battı’ diyerek bu tür sorumsuz ve vicdansız karalamalar yapmak, ülkemiz ve ekonomimiz için ilave ve hiç hak etmediğimiz yeni sıkıntılar doğurur. Ülkemizde kurulu her şirket, ülkemizin bir değeridir. İktisadi kalkınmanın lokomotifidir. Bizler her krizden başarıyla ve daha da güçlü çıkmış bir devletiz, milletiz. Tabi ki; krizlerden yara alıyoruz. Ama birlik ve beraberlik halinde aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz tehdit, başa çıkamayacağımız rakip yoktur. Mesele durgun denizde değil, dalgalı denizde yol almaktır. Herkes şunu iyi bilsin ki; Biz temelleri sağlam güçlü bir ülkeyiz. Türkiye, devletiyle, milletiyle ekonomimiz üzerinde oyunlar oynayanlara inat, güç birliği yaparak bu dönemden daha güçlü çıkacak. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, biz kazanacağız, çalışanlarımız kazanacak, Türkiye kazanacak. İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır” diye konuştu.

“KOBİ’lere nefes kredisi”

KOBİ’ler için nefes kredisi gibi anlaşmaya imza attıklarının altını çizen Murzioğlu, şunları söyledi:

“Bu zorlu süreçte çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz de elini taşın altına koyarak, KOBİ’lerimize destek olmak amacıyla, Nefes Kredisi’nin devamı niteliğinde, ‘Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi’ anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmayla, KOBİ’lere önemli bir finansman desteği sağlanacak. Yapılan protokolle destek kredisi kullanacak KOBİ’lerimiz aylık 1,85, yıllık yüzde 22 faiz ödeyecek. Yani KOBİ’lerimiz normal kredi faizlerinin 8-10 puan altında kredi kullanabileceklerdir. Öncelikle bu proje reel sektör ile finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir projedir. 8 banka ile yapılan anlaşma çerçevesinde oda ve borsaların desteğiyle KOBİ’lere 10 milyar liraya kadar yeni kredi imkanı sağlanacak. KOBİ’lerimiz odamızdan alacakları üyelik belgesi ile anlaşma yapılan sekiz bankadan birinin banka şubesine başvurabileceklerdir. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay anapara ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ’lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. Eminim bu kredinin olumlu sonuçlarını en kısa zamanda alacağız. Bu projeyle KOBİ’miz kazanacak, Türkiye kazanacak.”