Murzioğlu: “Cerrahi aletler Samsun’un öncü sektörü”

MEDİKÜM Yönetim Kurulu Üyeleri, tekrar güven tazeleyerek 3’üncü kez Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Salih Zeki Murzioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MEDİKÜM Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, Başkan Yardımcısı Ahmet Alp Doğru, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Gürkan, Kemal Yıldızlı, Erol Acer, Turan Özfurat ve Dr. Ayça Esen’in bulunduğu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Amaç daha çok pay alabilmek

Ziyarette medikal sektörün dünyadaki önemine değinen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “2013 yılında cerrahi el aletlerinin dünyada oluşturduğu pazar büyüklüğü 327 milyar dolar. 2015 yılında 368 milyar dolar, 2016’da da 400 milyar dolar olmuş. Pazar giderek de hızlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin bu pazardan aldığı pay yüzde 1. Sizlerin de bildiği gibi ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. Son zamanlarda gerçekleşen yatırımlar ile kentimiz özellikle cerrahi el aletleri imalatı konusunda, Almanya’nın Tutlingen ve Pakistan’ın Sialkot kentlerinden sonra dünyanın üçüncü cerrahi el aletleri üretim üssü konumuna geldi. Tıbbi cerrahi aletler ilimizin öncü sektörlerinden. İlimizde sektörün geliştirilmesi, sektörün bilinilirliğinin arttırılması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi için uzun zamandan beri yoğun bir çalışma içerisindeydik. Bu çalışmanın sonucunda bilindiği gibi, sizlerin de ortağı olduğu ‘Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirdik. Şirketi kurmamızdaki en önemli amaçlardan bir tanesi, Türkiye’nin, dünyada 400 milyar dolardan fazla bir pazar payı bulunan cerrahi el aletleri sektöründen daha çok pay alabilmek. Devletimizde sektöre son zamanlarda çok büyük önem veriyor. Hepimizin ortak çabası şehrimizi ve ülkemizi daha iyi yerlere getirip, ihracatı artırmak. İnşallah hep birlikte el ele vererek cerrahi el aletleri sektörünü dünyada daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

Sektör daha çok desteklensin

MEDİKÜM Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, Samsun’da cerrahi alet üretimi yapan firmaların şu anda 15 bin çeşit cerrahi aletin üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, “Samsun’da cerrahi aletler sektörün de yaklaşık iki bin kişi istihdam ediliyor. Samsun’da cerrahi aletler konusunda bir endüstri meslek lisesi hizmete girdi. Ayrıca, Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 655 bin metrekare 79 adet parsel Medikal Aletler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ayrıldı. Önümüzdeki yıl inşallah burası da devreye girecek ve ilimizde bu yönde bir kümelenme sağlanacak. Samsundaki firmalarımız bireysel olarak çeşitli ürünleri üretiyorlar. Fakat bu ürünlerin dünya pazarına çıkması için bir üst marka oluşturmamız gerekiyordu. Bu konuda önemli bir adım atılarak sizlerin de ifade ettiği gibi, ‘Mediclust’ markasını hayata geçirdik. Bizim temennimiz devletimizin bu sektörde üretim yapan firmaları daha çok desteklemesi. Çünkü sektörümüz dünyada önemli bir pazar. Ülke olarak, şehir olarak bu pastadan daha çok pay almak istiyoruz. Oda olarak her zaman bizim yanımızda oldunuz. İnşallah bu konuda birlikteliklerimiz devam edecek ve sektörümüzü daha iyi konuma getireceğiz” diye konuştu.