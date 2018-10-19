Murzioğlu: "Enflasyonla mücadele milli meseledir"

"Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na destek olduklarını belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş dünyasından asgari yüzde 10 indirim uygulamalarını istedi.

Samsun TSO Davut Altan Meclis Salonunda Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı gerçekleştirdi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek verilmesini istedi.

"Bu zorlu süreçten istikrarla çıkacağımıza inancımız tamdır"

Enflasyonla mücadelenin milli bir mesele olduğunun altını çizen Murzioğlu, "Çünkü enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve gelir maliyetleriyle mücadeledir. Bu çerçevede Enflasyonla Topyekun Mücadele programı makro ekonomik istikrar içinde son derece önemlidir. Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de sahip çıktığı 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' çerçevesindeki indirim kampanyasına oda olarak biz de destek vermekteyiz. Bu milli meseleye destek olmaya tüm üyelerimizi davet ediyorum. Milli dayanışma ruhuyla; ürün ve hizmetlerimizde asgari yüzde 10 indirim uygulayarak bu kampanyaya sahip çıkalım. Kamu önderliğinde başlatılan bu girişimin başarıya ulaşması, özel sektörün gönüllülük esası içinde katkı vermesiyle mümkün olacaktır. Topyekun bir iktisadi mücadele ile kamu ve özel sektör arasındaki bağın güçlenerek bu zorlu süreçten istikrarla çıkacağımıza inancımız tamdır" dedi.

"Duyurularımızı yaptık"

Konu hakkında yapılan çalışmalara değinen Murzioğlu, "Biz oda olarak bu kampanyanın duyurulması ve etkin katılım sağlanması adına web sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ve veri tabanımıza kayıtlı olan e-posta ve cep telefon numaralarına SMS göndererek duyurularımızı yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Odamız web sitesi üzerinden ekranda gördüğünüz üzere, bir form tasarladık. Bu formla üyelerimiz kampanyaya katıldığını beyan etmiş olacak. Hafta başı itibariyle odamız web sayfasından kayıt yaptırarak kampanyaya katılacağını beyan eden üyelerimize afişler teslim etmeye devam ediyoruz. Bu girişime destek veren üyelerimizle ilgili olarak çatı kuruluşumuz ve bakanlığımızla irtibat halindeyiz. Samsun iş dünyasının bu konuya özel hassasiyet göstereceğine ve büyük bir katılım gerçekleşeceğine gönülden inanıyorum" diye konuştu.