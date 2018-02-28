Murzioğlu: “Fuarı büyütmek için görüşme yapacağız”

TSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Meclis öncesinde Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Valiliği tarafından başlatılan “Samsun Kitap Okuyor” kampanyasına destek vermek için toplantıya katılan herkese kitap hediye etti. Ardından mecliste yarım saat kitap okundu.

“Fuarı büyütmek için görüşme yapacağız”

Meclis öncesinde Şubat ayında yapılan faaliyetleri değerlendiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Şubat ayında fuar merkezinde 2 tane fuar gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi de Kitap Fuarı’ydı. Kitap Fuarı’nda rekor kırdık. 183 bin 930 kişi fuarımızı ziyaret etti. Bu bizim fuarımızın rekoruydu. Fuarın öncülüğünü biz yaptık. Bugün fuarın amacına ulaştık, hatta biraz da ileriye gittik. Fuar, beklentilerimizi de aştı. Fuar, bize kar sağlamaya da başladı. Fuarda birikmiş bir paramız var. Diğer ortaklarımızla beraber görüştük, 3., 4. Hangarları yapmak için TÜYAP ile görüşme yapacağız. 2 hangar, şu anda bize yetiyor ama yarın yetmeyecek. Mesela önümüzde mobilya ve inşaat fuarımız var. 2 fuara da mevcut hangarların yeteceğine inanmıyorum. Her gün birileri beni arayarak yerinin ufak olduğunu söylüyorlar. Bizden daha büyük alanlar istiyorlar. Fuarlarda çok iyi işler yapıyoruz. Bundan sonra da daha iyisini yapmak için çalışacağız” dedi.

Mecliste ayrıca gündem maddelerinden önce 2 ayrı konuda uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı.