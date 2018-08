Murzioğlu: “Hep birlikte yeni ufuklara yol alacağız”

Samsun İli Oda ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Samsun ili ve ilçeleri oda ve borsa yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterlerin katıldığı toplantıda, bölgenin öncelikli sorunları görüşülerek çözüm yolları istişare edildi.

Başkanları kutladı

Toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, katılımlarından dolayı Oda ve Borsa Başkanlarına teşekkür ederek, “Oda ve borsa başkanları olarak, zorlu ve yorucu bir seçim sürecinden geçtik. Seçimlerin siz saygıdeğer başkanlarımıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevlerine yeni gelen arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Öncelikle, TOBB Genel Kurulu’nda şahsıma göstermiş olduğunuz destekten ötürü ve ayrıca birlik ve beraberlikten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Temsil ettiğimiz makamların öneminin hepimiz idraki içerisindeyiz. Bunun içindir ki; bölgemizde birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmeyi, ortak tavır belirlemeyi, ortak projelerle bölgemizi ve ilimizi güçlendirmeyi her zaman kendimize görev saydık. Bu kaynaşma ve kucaklaşmayı çok önemsiyoruz. Burada sağladığımız kaynaşma Türkiye’nin de her tarafında örnek gösteriliyor ve bundan da sizler adına her zaman gurur duyuyorum” dedi.

Murzioğlu: “Sıkıntıları aşacak güçteyiz”

Konuşmasında ortak akıl vurgusuna dikkati çeken Murzioğlu, “Gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmaların dışında, edindiğimiz deneyimlerle, artık kentsel ekonomi olgusuna, yerel, yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde daha ayrıntılı bakabilecek olgunluğa eriştik. Yaptığımız çalışmalarla eş güdümlü olarak yatırımın, üretimin, istihdamın, kısacası kentsel ekonominin gelişiminin önündeki engelleri aşmamızı sağlayacak ikili ilişkileri kurmaya özel önem verdik ve ilgili otoritelerle sağlıklı bir iletişim koridorunun yapı taşlarını sabırla döşedik. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkâna sahibiz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sorun, sıkıntı çözülmez. Ortak akıl ile diyalog ile çözülür. Bölgemizin itici gücü odalar ve borsalar olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. Ahengimizi bozmadan sürekli istişare halinde yeni ufuklara doğru hep birlikte yol alacağız” ifadelerini kullandı.

“Artık büyük Türkiye’yi inşa etme zamanı”

Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri ile birlikte yeni bir döneme girdiğini de belirten Murzioğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni dönem sistemi, ülkemizde istikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Baktığımızda Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımlarının temelinde güven ve istikrar yatmıştır. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarın yeni bir sıçrama gerçekleştirmesi mümkündür. Ülkemizde son 3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşanmıştır. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa etme zamanıdır. Ancak üreterek, katma değer yaparak, ihracat yaparak hedeflerimizi belli bir seviyeye ulaştırabiliriz. Bunun için hep birlikte üretime odaklanarak, 2023 hedeflerine ulaşmak zorundayız. Bunu da başaracak güçteyiz” şeklinde konuştu.