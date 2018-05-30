Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı

İstanbul Sanayi Odasının her yıl yaptığı Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu’nun 2017 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, listeye giren üç firma Samsun’un gururu oldu. Geçen yıl açıklanan raporda 99. sırada yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. 25 basamak birden yükselerek 74’üncü sırada kendine yer buldu. Samsun’un listede olan bir başka markası ise, 444’üncü basamakta yer alan Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. oldu. Listede yer alan bir diğer firma ise, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. oldu. Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş., 449’üncü sırada yer alarak Samsun’un gurur markası oldu.

Başarı öyküsünün kahramanları

Listede yer alan Samsunlu firmalarla gurur ve büyük onur duyduklarını ifade eden Başkan Murzioğlu, "Göğsümüzü kabartan üç firmamızla ne kadar övünsek azdır. Zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Ülke olarak da zor bir coğrafyadayız. Etrafımız adeta ateş çemberi. Dünya ekonomisinde de daralma söz konusu. Tüm zorluklara rağmen Samsun’dan üç firmamızın sıralamada yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Bu firmalarımız yoğun çalışma tempolarıyla yedi gün 24 saat esasına göre çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve aş sağladılar. Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ettiler. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlendiler. Bugün Türkiye’nin en büyükler firmaları arasına girerek göğsümüzü kabartan üç firmamız, bir ekonomik başarı öyküsünün kahramanı, Samsun’un gelişme ve kalkınma çabasının çok önemli katkı sağlayıcılarıdır. Firmalarımızın başarılarında payları olan herkese şükranlarını sunuyorum. Hepimizin ortak amacı daha gelişmiş bir Türkiye ve daha zengin bir Samsun. İnşallah belirlediğimiz hedeflerimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız” dedi.