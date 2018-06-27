Murzioğlu: “Samsun’un hizmetindeyiz”

MMO Samsun Şube Yönetimi, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret ederek, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. İmalat sanayine yönelik yatırımların artırılmasının önemine değinilen ziyarette konuşan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, Samsun TSO ile her zaman dirsek temasında, birliktelik içinde çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gürkan ayrıca, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube’nin 2018- 2019 dönemi Şube Çalışma Programı ve kurum/kuruluşlarla yapılacak olan çalışmalar hakkında da Murzioğlu ile görüş alışverişinde bulundu.

“Samsun’un hizmetindeyiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih Zeki Murzioğlu ise birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek, süreci birlikte kontrol eden bir yapının Samsun’da oluşması için çalıştıklarını söyledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Murzioğlu, “Samsun çok yönlü bir kent. Biz de bu şehrin hizmetindeyiz. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Tek amacımız da şehrimize katkı sağlamak. Bunun gayreti içindeyiz. Göreve başladığımız günden bugüne kadar en çok vurgu yaptığımız konuların başında şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışma kabiliyetini geliştirmek geliyor. Bunu, Samsun’a kazandırdığımız projelerimizle başardığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Murzioğlu’ndan ortak akıl vurgusu

“Birlikten güç doğar” diyen Murzioğlu, “Samsun TSO olarak kentimizin sorunlarının çözümünde sivil toplum kuruluşlarımızın gücünü önemsiyoruz. Geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemimizde de kentin nabzını iyi tutarak ortak akıl çerçevesinde, her kesimle diyalog içinde çalışacağız. İşbirliği içinde çalışmak ziyadesiyle bizleri çok mutlu eder. Hepimizin ortak amacı, şehrimizin tanıtılmasına, gelişmesine katkı sağlamak. Bunu hep birlikte yapmaktan da büyük mutluluk duyarız” diyerek sözlerini tamamladı.