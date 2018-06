Murzioğlu, Samsun’un ihracattaki gururlarını kutladı

Türkiye İhracatçılar Meclisinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı. Türkiye’nin 2017 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmasının duyurulduğu raporda Samsun’dan 6 firma listeye girmeyi başardı. Açıklanan raporda 81.119.060,67 dolarlık ihracatıyla Sampa Otomotiv San. Tic. A.Ş. listede 180’inci sırada yer alırken onu, 54.669.140,16 dolarlık ihracatıyla 306’ıncı sıradan Sürsan Su Ürünleri San. Tic. A.Ş. takip etti. Samsun’un bir başka gurur markaları Ulusoy Un San. Tic. A.Ş. ise, 38.146.475,80 dolarlık ihracatıyla 487’inci, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 36.398.323,60 dolarlık ihracatıyla 509’uncu, 35.441.521,10 dolarlık ihracatıyla Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. 521’inci ve 22.153.543,23 dolarlık ihracat yapan AS Çelik Döküm İşleme San. ise 875’inci sıradan listede yer aldı.

“Hedefe hep birlikte ulaşacağız”

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, TİM’in açıkladığı, ‘2017 İlk 1000 İhracatçı Firması’ listesinde Samsun ihracatçı firmalarının etkin olarak yer almasının, kent ekonomisi adına gurur verici olduğunu söyledi. İşverenlerinden emekçilerine kadar, listeye giren tüm firmaları kutlayan Başkan Murzioğlu, “İhracatta ilk bin sırada Türkiye’nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan altı firmamız kentimizin gururu olmuştur. Kentimizin üreten, katma değer yaratan yıldızlarıyla ne kadar övünsek azdır. Bu firmalarımızın hepsi tüm zorluklara rağmen listede yer almalarının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Artık şehirlerin büyüklüğü nüfuslarıyla değil, yaptıkları ihracatla anılıyor. Samsunumuzun her şeyiyle gurur duyuyoruz ama ihracatımız istenilen seviyede maalesef değil. Samsun’un ihracatta hedef olarak koyduğu stratejiler belirlendi. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız. Çünkü Samsun’un istediğimiz hedefe ulaşması için gücü de var potansiyeli de. Umarım bu hedefe en kısa zamanda ulaşarak, bu listede daha çok firmayla yer alacağız” dedi.