Murzioğlu: “Sayının düşmesi istemediğimiz bir durum”

Bu sayının düşmesi istemediğimiz bir durum” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında yapılan toplantıda 8 gündem maddesi oylanarak kabul edildi. Meclis toplantısına AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman da katıldı. 24 Haziran seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan Köktaş, Samsun ile ilgili yatırımlara da değindi.

Köktaş: "Samsun’a OSB"

Samsun’a yeni bir organize sanayi bölgesi(OSB) yeri için araştırma yaptıklarını belirten Köktaş, "İnşallah çok daha büyük bir organize sanayi bölgesini Samsunumuza kazandırmak üzere çalışmalarımız sürüyor. Valimiz ve belediye başkanımızın da bu konu ile ilgili çalışmaları sürüyor. Şehre ulaşıma en kolay lokasyonda yer araştırmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Onlar Samsun’un gururu"

Köktaş’ın ardından gündem konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "İSO’nın her yıl yaptığı ankette bu yıl da Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. 500 içine Samsun’dan 3 tane sanayi kuruluşumuz girdi. Bunlar 74. sırada Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti., 444. Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş., 449. sırada Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu sanayi kuruluşlarımız Samsun için bir gurur kaynağı. Geçen yıl bu ankette yer alan sanayi kuruluşu sayımız 5’ti. Bu sene 3’e düştük. 10 yıl önce 500’e giren sanayi kuruluşumuz 15 civarındaydı. Bu sayının düşmesi istemediğimiz bir durum. 2017 yılı Türkiye’de çok sıkıntılı geçti. Hepimiz işlerimizden biliyoruz bunu. İnşallah bu tekrarlanmaz. Önümüzdeki senelerde 500’e giren sanayi kuruluşu sayımız da artar" şeklinde konuştu.