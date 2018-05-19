Murzioğlu: “Sosyal güvenlik hayatın vazgeçilmez parçası”

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İl Müdürü Ünal Kaya ve beraberindeki heyet, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Salih Seki Murzioğlu’nu TOBB Başkan Yardımcılığına seçilmesi dolayısıyla tebrik eden SGK İl Müdürü Ünal Kaya yaptığı konuşmada, Sosyal Güvenlik Haftası’nın amacının; toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

“Amaç sosyal güvenlik bilincinin oluşması”

Sosyal güvenliğin önemine vurgu yapan Ünal Kaya, “Sahip olduğu bu anlayış çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak üzerimize düşen en önemli görevlerimizden birisi de insanımıza sosyal güvenlik uygulamalarının tanıtılması, hak ve yükümlülüklere ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılarak sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamaktır. Sanayi toplumuyla birlikte hayata geçen refah devleti uygulamalarından en önemlisi olan sosyal güvenlik hakkı günümüzde en temel insan hakkı olma yanında Anayasal bir haktır. Gerçekleştirdiğimiz Sosyal Güvenlik Haftası, tabii ki sosyal güvenlik bilincinin arttırılması ve geliştirilmesi açısından son derece önemli” dedi.

SGK İl Müdürü Ünal Kaya ayrıca, ‘Yeni Nesil Teşvik’, ‘Bir Benden Bir Senden’ teşvik uygulamaları ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında da Murzioğlu’nu bilgilendirdi.

“SGK önemli bir kurum”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Salih Zeki Murzioğlu ise tüm vatandaşların ‘Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm vatandaşlar için önemli bir kurum olduğuna vurgu yapan Murzioğlu, “Sosyal Güvenlik Kurumu, son yıllarda yapılan reform niteliğinde değişiklikler ve düzenlemelerle en büyük gelişme ve başarı gösteren kurumların başında yer almaktadır. Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi, güçlü bir toplumsal dayanışmayı oluşturacak en önemli unsurların başında gelmektedir. Sosyal güvenlik insanların doğumundan ölümüne kadar ve öldükten sonra geride kalanları da kapsayan hayatın vazgeçilmez bir parçası. Sizler kurum olarak önemli bir görev yürütüyorsunuz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.