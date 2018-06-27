Murzioğlu: "Üretime odaklanmak zorundayız"

Samsun TSO Haziran Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantının başında kısa bir konuşma yapan TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye’ye hayırlar getirmesini diledi.

Toplantıya katılan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Köktaş, yaptığı konuşmada iş adamlarına yönelik; üretimi artıracak, yeni istihdamlar sağlayacak ve ihracatı artıracak uzun vadeli yeni projeler yapmalarını önerdi.

"Geleceğin büyük Türkiye’sini inşaa etme zamanıdır"

Meclis toplantısında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüksek bir katılım oranı ile gerçekleştirilen genel seçimlerde, Türk milleti iradesini sandıkta göstermiş oldu. Seçimlerde gösterdiği başarı ile milletimizin teveccühünü bir kez daha kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Samsunumuzu Mecliste temsil edecek tüm milletvekillerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni dönem sistemi, ülkemizde istikrar ve güvenin daha da güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımlarının temelinde güven ve istikrar yatmıştır. Dolayısıyla önümüzdeki yeni dönemde bu güven ve istikrarın yeni bir sıçrama gerçekleştirmesi mümkündür. Ülkemizde son 3 yılda 4 farklı seçim süreci yaşanmıştır. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa etme zamanıdır. Ancak üreterek, katma değer yaparak, ihracat yaparak hedeflerimizi belli bir seviyeye ulaştırabiliriz. Bunun için hep birlikte üretime odaklanmak zorundayız" dedi.