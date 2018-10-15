Murzioğlu'ndan “Enflasyonla Topyekun Mücadele” için destek çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" çerçevesinde TOBB'un da sahip çıktığı indirim kampanyasına Samsun iş dünyası olarak destek olma çağrısında bulundu.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) sahip çıktığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” çerçevesindeki indirim kampanyasına, oda olarak destek verdiklerini söyledi. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Samsun iş dünyasının katkı sağlamasının önemli olduğunu söyleyen Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Üyelerimizi bu çerçevede başlatılan indirim kampanyasına katılmaya davet ediyorum” dedi.

“Enflasyonla mücadele milli meseledir”

Asgari üç ay sürecek olan en az yüzde 10 indirim kampanyasına destek vermek isteyen üyelerin Oda Genel Sekreterliğine başvurarak veya oda web sitesi “www.samsuntso.org.tr” adresindeki formu doldurarak kampanyaya katılmalarını isteyen Salih Zeki Murzioğlu, “Kamu tarafından başlatılan bu girişimin başarıya ulaşması, özel sektörün gönüllülük esası içinde katkı vermesiyle mümkün olacaktır. Üyelerimizin milli dayanışma ruhuyla ürün ve hizmetlerinde asgari yüzde 10 indirim uygulayarak bu kampanyaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve gelir maliyetleriyle mücadeledir. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı makroekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Topyekûn bir iktisadi mücadele ile kamu ve özel sektör arasındaki bağın güçlenerek bu zorlu süreçten istikrarla çıkacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.