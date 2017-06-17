Murzioğlu’ndan “İlk İş Babalık” kampanyasına destek

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlarken, ayrıca, "İlk İş Babalık" kampanyasını Haziran ayında hayata geçiren Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na da destek verdi. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışan AÇEV’e destek vermek için üzerinde, “İlk İş Babalık” yazılı tişörtü giyerek, poz verdi.

“Babalar karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesidir”

Babaların çocuk bakımı ve gelişiminde sorumluluk üstlenmesinin ve çocuklarıyla karşılıklı yakın ilişki kurmasının önemine dikkat çekmek için AÇEV’in başlattığı kampanyayı çok anlamlı bulduğunun altını çizen Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Öncelikle, tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Babalar karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesidir. Bizim örf ve adetlerimizde, ailede babanın merkezi bir konumu vardır. Ailede babanın varlığı çocukların özgüven kazanmalarında önemli bir unsurdur. Babalar, çocuklarının gelişimi için sorumluluk aldıkça, çocuklarına sevgilerini gösterdikçe çocuklar daha çok özgüven kazanır. Babası ile çift yönlü ve açık bir iletişim içindeki çocukların ise, hayata ve geleceğe daha güvenle baktıkları aşikardır. Onun için, daha sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulması ve yeni nesillerin geleceğe güvenle bakabilmesi için babalara büyük sorumluluklar düşüyor. Bu vesileyle ilgili babalığa dikkat çekmek adına AÇEV’in başlattığı kampanyayı çok anlamlı ve değerli buluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha, karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü ve mutluluk kaynağı olan, hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren tüm babaların ve baba adaylarının, Babalar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

İlgili babalığa dikkat çekilecek

AÇEV Samsun Saha Danışmanı Ekrem Gül ise yıl boyu düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile ilgili babalık konusunun tüm paydaşları tarafından benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını hedeflendiğini söyledi. Kampanya konusunda açıklama yapan AÇEV Samsun Saha Danışmanı Ekrem Gül, "Mevcut erkeklik ve babalık rolleri açısından değerlendirildiğinde, çocuğun bakımında ve gelişiminde en öncelikli sorumluluğun annede olduğuna dair bir algı var. Babalar çocukların gelişimi ve eğitimi konusunda birinci derecede kendilerini sorumlu hissetmiyorlar ve ne yapabilecekleri konusunda yeterince bilgi sahibi değiller. Oysa gerçekleştirdiğimiz ve takip ettiğimiz tüm araştırmalar çocukların gelişiminde babalarıyla ilişkilerinin çok kritik olduğunu gösteriyor" dedi.

Babaların çocuklarının sağlıklı gelişimini destekleyecek becerileri kazanmasının önemine dikkat çeken Gül, ilgili babayı “çocuğunun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenen, çocuklarıyla vakit geçiren ve yakın ilişki kuran bir baba” olarak tanımladı ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyunca farklı etkinlikler düzenleyerek konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.