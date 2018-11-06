Mutlulukla tasarlanan kahveler

Starbucks ekibinin, çocukların hastanede uzun süren tedavilerinin hiçbir keyfe engel olamayacağını kanıtlarcasına store konseptlerinin benzerini serviste yatan çocuklar ve aileler için kurması, kahvenin mutluluğunu herkese tattırdı. Çocukların özgürce tasarladıkları ve isimlerinin yazıldığı bardaklardan sıcak çikolatalarını içip, birbirlerine ikram ettikleri anlar ise günün en güzel detaylarındandı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Davut Albayrak, “Starbucks ekibine store konseptlerini kahvenin dostluğuyla çocuklarımıza yaşattıkları için çok teşekkür ederiz. Bir kahvenin kırk yılı hatırı vardır derler, bizler de bugün unutulmayacak anılarımıza bir yenisini daha ekledik” dedi.

Starbucks ekibinin lösemi tedavisi gören çocuklar tarafından tasarlanan bardaklara hayran kaldığı etkinlik, ekip tarafından, projenin devamının geleceği sözüyle son buldu.