MYO’larda mezuniyet heyecanı

“324 öğrencimizi mezun ediyoruz”

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kemalettin Şahin, “Vezirköprü Meslek Yüksekokulumuzdan 12. dönemde; Bilgisayar Teknolojileri, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Mobilya ve Dekorasyon, Muhasebe ve Vergi, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümlerinden 324 öğrencimizi mezun ediyoruz. Toplam öğrenci sayımız ise 1269. Sizler analitik düşünceye sahip, ülkesine ve devletine karşı sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

“Ülkenize karşı sorumluluklarınız var”

Ardından OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran öğrencilere seslenerek, “Asıl mücadeleniz bundan sonra başlıyor. Kendinize karşı sorumluluklarınızı yerine getirirken ailelerinize karşı olan sorumluluklarınızı da ihmal etmeyeceksiniz. En önemlisi de ülkenize karşı sorumluluklarınız olacak. Biz öğrencilerimizi millî ve manevi değerlerine bağlı, ülkesinin insanlarının hayatına ve refahına katkı yapacak bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz eminiz ki sizler bunu başaracak bilgi ve deneyime artık sahipsiniz” diye konuştu.

Okul birincisi Hanife Cezan ise arkadaşlarına ithafen yaptığı konuşmada, “İnsan istedikten sonra her şeyi başarabilir. Size yaşatılmak istenen hayatı değil, yaşamak istediğiniz hayatı seçin” ifadelerini kullandı. Ardından yaş kütüğüne ismini çakan Cezan, Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın elinden hediyesini aldı.

Tüm öğrencilerin öğretim üyelerinin elinden başarı belgelerini almalarının ardından büyük bir heyecanla beklenen okul andının söylenmesi ve kep atma seromonisiyle tören sona erdi.

Havza MYO’da mezuniyet heyecanı

Mezuniyet heyecanının yaşandığı bir diğer okul olan Havza Meslek Yüksekokulu da 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 23. dönem mezunlarını verdi. Havza Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen törende; Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adem Asan, ilçe protokolü, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri hazır bulundu.

Törenin açılış konuşmasını okul birincisi Damla Demir yaptı. Demir, “Yüksekokulumuz yoğun bir emeğin, inancın ve özenin eseridir. 3 Mayıs 1993’ten başlayıp bugüne gelen her anında özveri bulunmaktadır. Bu çaba, biz öğrencilerin başarılarıyla anlam kazanmaktadır. Çünkü seçtiğimiz meslekte başarılı olmanın anahtarı bize okulumuzda verilmiştir” dedi.

Kaymakam Metin Yılmaz da yaptığı konuşmada öğrencilerin mezuniyetlerinin hem kendileri hem de aileleri için hayırlı olmasını dileyerek onların bu güzel günlerine iştirak etmekten duyduğu mutluluğu paylaştı.

“Mesleğinde donanımlı olarak yetiştirdiğimiz gençlerimizi şerefle uğurluyoruz”

Yüksekokul Müdürü Adem Asan da öğrencilere ve velilere seslenirken, “Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin sevincini paylaşmak ve mesleğinde donanımlı olarak yetiştirdiğimiz gençlerimizi şerefle uğurlamak için bir aradayız. Özellikle ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve tabii ki siz öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

“OMÜ’nün öğrencisiydiniz, artık sahibi oldunuz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise mezuniyet töreninde şunları söyledi: “OMÜ 43 yıllık önemli bir geçmişe sahip. Havza MYO da aynı derecede önemli bir yere sahip. Bu zamana kadar OMÜ’nün öğrencisiydiniz, artık sahibi oldunuz. Burası sizin eviniz ve istediğiniz zaman buraya gelebilirsiniz. Mezun olmuş olabilirsiniz ama öğrenmeye her zaman devam etmelisiniz. Kişisel gelişiminizi sürekli öğrenerek devam ettirmelisiniz.”

Konuşmaların ardından okul sıralamasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Okul birincisi Damla Demir hediyesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın elinden aldı. Bölüm birincilerine ise ödüllerini Kaymakam Metin Yılmaz verdi. Tüm öğrencilerin başarı belgelerini alması ve coşkuyla fırlatılan keplerin ardından tören sona erdi.

Kavak MYO mezuniyet coşkusu

Kavak Meslek Yüksekokulu da 2017-2018 eğitim-öğretim mezuniyet töreninde mezunlarını coşkuyla uğurladı. Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen törene; Kavak Belediye Başkan Vekili Reşat Ayyıldız, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necati Menek, ilçe protokolü, öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

Okul birincisi Yücel Örgün yaptığı konuşmada, “Tüm arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Hedefimiz kendimizi tekrar etmek değil, her zaman yenilemek ve birey olarak daha ilerisini düşünmek olmalıdır” dedi.

“Çocuklarınızla ne kadar kıvanç duysanız azdır“

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necati Menek de, “Kavak MYO, 1995 yılında 2 odalı bir ilköğretim odasında başlayıp en sonunda içinde bulunduğumuz 36 dönümlük bu güzel kampüs alanına taşınmıştır. Bu zamana kadar bu aşamalarda bulunmuş ve bu aşamalara tanıklık etmiş gerek akademik gerekse idari kadrolarda görev yapan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda siz sevgili velilerimizin kutsal emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkarak hocalarımızın özverili gayretleriyle birlikte bu aşamaya geldik. Çocuklarınızla ne kadar kıvanç duysanız azdır. İleriki meslek hayatlarında başarılı olacaklarına dair inancımız da sonsuzdur” ifadelerini kullandı.

“Kavak MYO’nun artık yeni bir misyonu var”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise katılımcılarla Kavak MYO’nun kuruluşundan bugüne kadar geçen 23 yılda geçirdiği aşamaları paylaştı. Artık Kavak MYO’nun yeni bir misyon yüklendiğini de söyleyen Prof. Dr. Kuran, “Kavak MYO, artık yeni kurulan kardeş üniversitemiz Samsun Üniversitesinin lokomotif akademik birimlerinden biri olacak. Çünkü buradaki 23 yıllık birikimini, yeni üniversitenin gelişmesinde kullanacak. Biz de bir aile olarak yeni kurulan üniversiteye sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sizler Kavak ilçesinin elçileri olacaksınız”

Kavak Belediye Başkan Vekili Reşat Ayyıldız konuşmasında mezun olan tüm öğrencileri kutlayarak “Mezunlarımız inşallah en kısa zamanda meslekleriyle ilgili işlerine kavuşurlar. Ben, meslekleriyle ilgili işlerinde başarılı olacaklarından eminim, yeter ki mezun arkadaşlarımız kendilerini geliştirmeyi bırakmasınlar. Umuyoruz ki siz gittiğiniz yerlerde Kavak ilçemizin elçileri olacaksınız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından okulda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Okul birincisi Yücel Örgün hediyesini Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın elinden aldı. Bölüm bazında ilk üç dereceyi paylaşan öğrencilere ise hediyelerini Reşat Ayyıldız verdi.

Tüm öğrencilerin teker teker başarı belgelerini almalarının ardından kep fırlatmalarıyla birlikte tören sona erdi.