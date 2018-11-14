Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu

Samsun'da narkotik polisi Canik ilçesinde bazı mahallelerde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinin Yavuzselim ve 200 Evler Mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 36 ekip ve 122 personelin katıldığı uyuşturucu operasyonunda Ece, Keita ve Pusu adlı 3 narkotik dedektör köpekleri de görev aldı. Yapılan operasyonda 341 şahıs, 16 iş yeri, 63 araç kontrol edildi. 4 şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. 1 paket bonzai, 1 adet esrarlı ve bonzaili sigara, 1 adet 5326 sayılı Kanun kapsamında bıçak elde edildi.