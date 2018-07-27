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27 Temmuz 2018 11:15

NATO gemileri Samsun’a geliyor

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2 TU.

NATO gemileri Samsun’a geliyor

27 Temmuz 2018 11:15

02) mensubu askeri gemiler 28-30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Samsun’da liman ziyareti yapacak. Pazar günü vatandaşlar gemileri gezebilecek.


Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; NATO Daimi Deniz Görev Grubu(SNMG-2) faaliyetleri kapsamında TCG FATİH (Fr242), HNLMS DE RUYTUR (F-804) ve ROS REGELE FERDINAND (F- 221) isimli SNMG-2 askeri gemiler, 28-30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Samsun Limanı’na ziyaret gerçekleştirecek.


Askeri gemiler, 29 Temmuz 2018 Pazar günü 10.00-18.00, saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.




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