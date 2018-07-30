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30 Temmuz 2018 13:33

NATO komutanından Samsun’a övgü

Odessa’dan Samsun’a gelen NATO Daimi Deniz Görev Grubu2 (SNMG2 TU.

NATO komutanından Samsun’a övgü

30 Temmuz 2018 13:33

02) mensubu askeri gemilerin komutanları, Samsun Valisi Osman Kaymak’ı ziyaret etti.


2 gün önce Samsun Limanı’na gelen ve 28-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da liman ziyareti yapan NATO’ya ait, TCG FATİH (Fr242), HNLMS DE RUYTUR (F804) ve ROS REGELE FERDINAND (F221) isimli 3 gemi, bugün itibariyle Samsun ziyaretini tamamladı. Odessa’dan NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Samsun’da gelen 3 NATO gemisinin SNMG – 2 Grup Komutanı Tuğamiral Boudewijn Boots, Kurmay Başkanı Kurmay Albay Hasan Özyurt ve Türkiye, Hollanda ve Romanya gemi komutanları, Samsun Valisi Osman Kaymak’ı ziyaret etti.


Komutanları makamında ağırlayan Vali Kaymak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak NATO içerisinde bulunmaktan son derece memnunuz. Barışı garantileyen ve barışa katkı yapan bir birlik olduğunu düşünüyoruz. Samsun bir sahil kenti zaman zaman bu ziyaretler oluyor ve bundan çok memnun oluyoruz. Samsun’da kalacağınız süre içerisinde Samsun’un güzelliklerini tatmanızı ve yaşamanızı istiyoruz” dedi.


Samsun şehrini çok beğendiklerini ve insanlarının çok iyi olduğunu dile getiren SNMG – 2 Grup Komutanı Tuğamiral Boudewijn Boots ise Samsun’a övgü yağdırarak Vali Kaymak’a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından karşılıklı olarak hediye takdim edildi.




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