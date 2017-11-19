Nihat Hatipoğlu Samsunlularla buluştu

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleştirilen konferansta İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Samsunluların yoğun ilgi ve tezahüratları eşliğinde karşılandı. Açılış konuşmasının ardından tasavvuf sanatçısı Ahmet Kemal Bacak’ın sunumu ve seslendirdiği ’30 Kuş’ adlı şiir ile devam eden programda salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı. 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı dakikalar herkesi duygulandırırken seslendirdiği şiir ile Ahmet Kemal Bacak uzun süre alkışlandı.

Yoğun katılım nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederek başlayan Başkan Tok, “Mevlit Kandili Haftası etkinlikleri Münasebetiyle Peygamber Efendimizin ’El-Metin’ sıfatının muhterem hocamız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun kalplerimize güneş gibi ışık saçan üslubuyla anlatılacağı programımızda sizleri aramızda görmekten sonsuz mutluluk duyduk. Şimdiden kandilimizin hayırlara vesile olmasını diler, sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Maçka’da teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Eren yavrumuzun mezarını ziyaret ederek ağabeyi ile konuşma şansı bulduk ve Eren’in Ramazan ayı boyunca her gece bizim sahur programımızı abdest alarak izlediğini duyunca duyduğumuz gurur ve minnet bir kat daha arttı. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Hatipoğlu, sohbet boyunca Peygamber Efendimizin hadislerinden örneklerle İslam dininin hoşgörüsüne, İslamiyet’in kız çocuklarına bakışına ve merhamet konularına değinerek, salonda duygusal anlar yaşattı. Vatandaşın yoğun ilgisinden oldukça memnun kaldığını belirten ünlü ilahiyatçı, yaklaşık bir buçuk saat süren programın sonunda sevenlerine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile karanfil dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.