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Nişanlısının kamuflajını giyip 'Hayallerimizi çaldılar' diye gözyaşı döktü

Samsunlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun tabutuna sarılan nişanlısı Nesrin Atağ, "Bizim hayallerimizi, umutlarımızı çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.

Samsunlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun tabutuna sarılan nişanlısı Nesrin Atağ, "Bizim hayallerimizi, umutlarımızı çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.


Batman'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Ladik ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehit Göksu'nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Fidase Göksu ve nişanlısı Nesrin Atağ, tabutun önündeki fotoğrafı öperek gözyaşı döktü.


Nişanlısının kamuflajını giyen ve tabuta sarılarak gözyaşı döken Nesrin Atağ, "Sana söz verdim. Dimdik ayaktayım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Bizim hayallerimizi çaldılar. Umutlarımızı çaldılar” diye konuştu.


Şehidin ağabeyi ve mahalle muhtarı olan Seyitahmet Göksu ise kardeşinin tabutuna sarılarak, “Benim de evlatlarım var. Onları da asker olarak yetiştireceğim. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim” şeklinde konuştu.


İlçede bulunan Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için helallik alındı. Göksu daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.


Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Gurup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.

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