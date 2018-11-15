Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi için atölye çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu üyeleri ile makine çözümü workshop düzenledi. Faaliyete başladığı 2011 yılından bu yana elektrik dağıtım kalitesini ve sürekliliğini artırmaya yönelik birçok proje hayata geçiren YEDAŞ, bilgi ve deneyimlerini gelecek nesillere aktararak onlara ışık tutmaya da özen gösteriyor. Sektörün en önemli gündem maddelerinden biri olan siber güvenlik alanında hayata geçirdiği “Siber Güvenlik Standardizasyonu” projesinin yanı sıra farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu öğrencileri için “sistemlerdeki zafiyetlerin tespiti ve istismar edilmesi” hakkında bir workshop düzenledi. 15 öğrenci, siber güvenlik zafiyetine sahip eğitim sunucularındaki zafiyetleri keşfetmeye ve bulabildikleri zafiyetlere göre aksiyon almaya çalıştılar. Bu etkinlik sayesinde siber saldırıya açık makinelerin zafiyetlerinin nasıl keşfedileceği ve değerlendirileceğini deneyimlediler. YEDAŞ, ilerleyen dönemlerde sektörde çalışmak isteyen öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olması için tecrübelerini paylaşmaya devam edecek.

Öğrenciler, okulda aldıkları teorik bilgileri workshop ile uygulama fırsatı bulmanın kendilerini geliştirmek açısından çok faydalı olduğunu belirttiler. Çalışmada, makinenin zafiyetlerini ilk tespit eden Berat Uğur Demirkan Birinci, Tolgahan Çelikcan ikinci, Umut Çiçek ve İbrahim Altıkat üçüncü oldu.