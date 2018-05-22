Obezite cerrahisi ile kalıcı kilo vermek mümkün

Öğretim Üyesi Salim Gümüş, obezite cerrahisi ile kalıcı kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi.

Halk arasında şişmanlık olarak bilinen obezite günümüzde en tehlikeli sağlık sorunları arasında yerini alıyor. Bunun nedeni obezitenin başlı başına bir sorun olmasının ötesinde kalp ve tansiyon hastalıklarına, şeker hastalığına, böbrek hastalıklarına, solunum sistemi hastalıklarına, eklem hastalıklarına, ani gelişen felçlere neden olması olarak gösteriliyor. Medicana Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Uzm. Dr. Salim Gümüş, obezite ve obezite cerrahisi konusunda bilgi verdi.

Dr. Salim Gümüş, “Obezite, besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fizik aktivite ile tüketilen enerji miktarını aştığı durumda ortaya çıkar. Obezite, vücut Kitle İndeksi:VKİ (body mass index:BMI) vücut ağırlığının vücut yüzeyine oranı olarak değerlendirilir ve popüler olarak bireylerin kilo değerlendirilmesinde kullanılır. Bilinçsiz, dengesiz ve düzensiz beslenme, günlük fiziksel aktivitelerin asgari düzeyde tutulması, genetik eğilimler obezitenin en sık nedenleri arasında sayılmaktadır. Obeziteyi teknolojik gelişmeye paralel ortaya çıkan bir tehlike olarak ta tanımlamak mümkündür. Teknolojik tüm gelişimler insanların hareket kabiliyetlerinin azalmasına, beslenme alışkanlıklarının değişmesine, çevresel yapıların değişimine neden olmaktadır. Şöyle ki; artık yakın mesafelerde bile yürümek yerine ulaşım araçlarından yararlanmak, evde pişen sağlıklı yemekler yerine, fast food olarak tanımlanan, pratik ve bol karbonhidratlı besinleri tercih etmek, merdiven yerine birkaç kat için asansör kullanmak, nüfus artışına bağlı beton yapılaşmaların artışı ile doğal yeşilliklerden uzak kalmak, medeniyetin bize sunduğu kolaylıkların yanı sıra obezitenin gelişiminde en önemli rolü oynamaktadır. Bu nedenle son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerdeki obezite sorunu çok ciddi bir ağlı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmemiş ülkelerde obezite sorununun olmaması, medeniyetin obezitedeki rolünü bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

Obezite tedavisinde cerrahi seçenek

Obezite tedavisi hakkında da konuşan Salim Gümüş, “Obezitenin tedavisi sadece obeziteye yönelik olmakla birlikte, komplikasyonları ile birlikte de gerçekleştirilmektedir. Medikal tedavinin yetersiz olduğu durumlarda ise cerrahi tedavi seçenekleri ile de çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Günümüzde sıklıkla diyabetik obezlerde kullanılan yöntemler sayesinde hastalar hem kilolarından, hem şeker hastalığından ve de bunlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlardan kurtulmaktadırlar. Obezitenin cerrahi tedavisi, sadece obez olan kişilerde; VKİ 40 ve üzeri olanlara, şeker hastalığı gibi ek hastalığı olanlarda; VKİ 35 ve üzeri olanlarda tercih edilebilir. Bu konu ile ilgili araştırmalar son yıllarda oldukça ileri düzeylere gelmiş ve çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Uygulanan farklı teknikler yardımı ile hastalara yönelik olarak başarının üst düzeyde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Obezite tedavileri mide balonu, mide bandı, tüp mide, mide by-pass uygulamaları şeklinde farklı birçok yöntemi içermektedir. Yapılacak seçim hastanın tercihine göre değil, hastanın genel durumunun değerlendirilmesine göre yapılmalıdır. Günümüzde en sık kullanılan yöntem tüp mide uygulaması olmakla birlikte, bu tekniğin uygulanmasını engelleyen durumlar da söz konusudur. Bu nedenle hastaya uygulanacak tedavi seçiminde ameliyat öncesi mutlaka detaylı incelemelerin yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

Tedavi yöntemleri ve sonrasında yapılacak uygulamalara değinen Gümüş, şunları söyledi:

“Bariyatrik veya metabolik cerrahi olarak tanımlanan bu tedaviler artık laparoskopik yöntem olarak tanımlanan ve halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede hastaların hastanede kalış süreleri ve iyileşme süreleri daha kısa olmakta ve normal yaşama dönüş bu sayede daha çabuk gerçekleşmektedir. Hastaların çoğu kısa zamanda hem kilolarından hem de eğer varsa şeker ilaçlarından kurtulmaktadırlar. Buna bağlı olarak kişilerin yaşam kalitesi artmakta ve riskler asgari düzeye inmektedir. Ancak unutulmaması gereken, obezitenin başlı başına ciddi bir sorun olmasının yanı sıra tedavilerinde de birtakım risklerinin de söz konusu olmasıdır. Burada en önemli nokta hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağına karar verilmesi ve hastaların her konuda bilinçlendirilmesidir. Unutmayalım ki obezite mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Ancak tedavi kesinlikle bir ekip işidir. Bu ekip endokrinoloji, psikiyatri, genel cerrahi ve beslenme, diyet uzmanlarından oluşmakta ve uygulanacak tedavi yöntemi belirlenmektedir. Ayrıca sonrasında fizik tedavi kliniklerince yapılacak, operasyon sonrası rehabilitasyon çalışmaları da başarının daha belirgin olmasını sağlamaktadır. Bu tip sorun veya sorunları olan hastalarımızın, öncelikle obezite ile ilgili ve bu konuda tecrübeli ve tam donanımlı ekiplerin bulunduğu sağlık merkezlerine müracaatları gerekmektedir. Tedavide uygulanacak en doğru seçim, başarıyı ve buna bağlı olarak sağlığı da beraberinde getirecektir. Bu konuda belirli bir standart olmamakla birlikte, hastanın durumuna uygun tedavinin seçimi başarının sağlanmasındaki en önemli noktadır.”