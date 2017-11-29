Ocakta unutulan tencere yangın çıkardı

Evde yemeği ocağa koyduktan sonra unutan 70 yaşındaki Hatice Beyazpınar az daha evi yakacaktı.

Olay, Fatih Mahallesi Mollaosman Sokakta tek katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice Beyazpınar, tavuk yemeğinin bulunduğu tencereyi ocağın üzerine koydu. Ocakta yemeği unutan yaşlı kadın, komşuya gitti. Evden gelen kokuları ve dumanları fark eden komşuları itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler tencerenin alev alması ile mutfak dolabında başlayan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.