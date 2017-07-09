Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

katındaki evde ocakta unutulan yemek yangına yol açtı.

Yangın, Çilhane Mahallesi’nde 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Yıldız’a ait evde ocağa koyulan yemeğin unutulması nedeniyle yangın çıktı. Evde bulunan ev sahibi Adnan Yıldız balkona çıkarak yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından 110 ekiplerine ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde dumandan etkilenen Adnan Yıldız, 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.