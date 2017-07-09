Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 15:30

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Samsun’un Bafra ilçesinde 5 katlı bir binanın 4.

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

09 Temmuz 2017 15:30

katındaki evde ocakta unutulan yemek yangına yol açtı.


Yangın, Çilhane Mahallesi’nde 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Yıldız’a ait evde ocağa koyulan yemeğin unutulması nedeniyle yangın çıktı. Evde bulunan ev sahibi Adnan Yıldız balkona çıkarak yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından 110 ekiplerine ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde dumandan etkilenen Adnan Yıldız, 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:44
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:18
  • Yatsı :22:16
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!