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11 Mayıs 2018 17:36

Odun çuvalları arasında yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan polis tarafından aranan, geceleyin evinin odunluğunda odun çuvalları arasında gizlenmiş olarak yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.

Odun çuvalları arasında yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

11 Mayıs 2018 17:36


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu satan Ercüment S.’yi bir süre önce 308 gram bonzai ile birlikte yakaladı ve şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ercüment S. ile birlikte bonzai sattığı ileri sürülen Kadir S., kayıplara karıştı. Narkotik polisin Kadir S.’yi yakalamak için seferber oldu. Kadir S. hakkında mahkemece ev hapsi verilmesine rağmen evine de uğramadığını tespit eden narkotik ekipleri dün gece yaptıkları operasyon sonucu şahsı evinin bodrumundaki odun çuvalları arasında gizlenmiş olarak yakaladı. Gözaltına alınan Kadir S.’nin aynı zamanda hırsızlık suçundan da hakkında kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Kadir S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kadir S. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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