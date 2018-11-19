Öğrenci, Bandırma Vapuru Müzesinden düşerek yaralandı

Giresun'dan Samsun'a okul gezisi ile gelen 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Umut Emre Tok, Bandırma Vapuru Müzesinden düşerek yaralandı.

Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, sınıflar halinde gezi için Samsun'a geldi. Öğrenciler, Atatürk'ün Samsun'a geldiği ve Milli Mücadele'nin simgelerinden biri olan Bandırma Vapuru Müzesini ziyaret etti. Gemiye çıkan öğrencilerden Umut Emre Tok, güverte kısmından dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 6 metreden vapurun alt kısmına düşen Umut Tok, yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tok'un bir ayağının kırıldığı tespit edildi. Ayağı alçıya alınan Tok'un hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Umut, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine sevk edildi.

Olayı gören Umut'un sınıf arkadaşları, kaza anında korku dolu anlar yaşadıklarını söylediler. Kazanın olduğu esnada minik Umut'u gören bir vatandaş ise fenalaştı. Vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.