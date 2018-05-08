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08 Mayıs 2018 12:13

Öğrenci yurdu önünde 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Samsun’da öğrenci yurdu önünde silahlı saldırı sonucu 1 kişiyi öldüren, 2’si üniversite öğrencisi genç kız olmak üzere 4 kişiyi de silahla yaralayan zanlı, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Öğrenci yurdu önünde 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

08 Mayıs 2018 12:13


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Turgut Özel Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. (33) 55 M 1230 plakalı minibüsten, içinde Mevlüt A.’nın (29) bulunduğu 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyonete tabancayla silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada araçta bulunan Mevlüt A. ile yanında bulunan Selçuk Y. (22) ve Lütfi Güler (33) araçtan inip kaçmaya başladı. Kaçan şahıslara doğru Ramazan A. tabancasıyla ateş etmeyi sürdürdü. Tabancadan çıkan kurşunlar Mevlüt A., Selçuk Y. ve Lütfi Güler ile öğrenci yurdu önündeki üniversite öğrencileri Songül K.(20) ve Hatice K. (26) adlı öğrencilere isabet etti. 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri olan evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda yaralanan Mevlüt A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olaydan sonra kaçan Ramazan A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ramazan A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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