Öğrenci yurdu önündeki cinayete tutuklama

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Turgut Özel Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. (33) 55 M 1230 plakalı minibüsten, içinde Mevlüt A.’nın (29) bulunduğu ve kendisini sıkıştırdığı iddia edilen 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyonete tabancayla saldırı düzenledi. Bu sırada araçta bulunan Mevlüt A. ile yanında bulunan Selçuk Y. (22) ve Lütfi Güler (33) araçtan inip kaçmaya başladı. Kaçan şahıslara doğru Ramazan A. tabancasıyla ateş etmeyi sürdürdü. Tabancadan çıkan kurşunlar Mevlüt A., Selçuk Y. ve Lütfi Güler ile öğrenci yurdu önündeki üniversite öğrencileri Songül K.(20) ve Hatice K. (26) adlı öğrencilere isabet etti. 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri olan evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda yaralanan Mevlüt A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Katil zanlısı Ramazan A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ramazan A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ramazan A., "Mevlüt A.’yı tanırım. 2016 yılında babamın eşi Tülay A., Mevlüt A.’nın kardeşini öldürmüştü. Bu olaydan sonra Mevlüt A. benim üzerime gelmeye başladı. Olay akşamı düğündeydim. Düğünde tanımadığım birinin beni takip ettiğini fark ettim. Daha sonra da Mevlüt A.’yı gördüm. Düğün salonu çıkışında Mevlüt A. ile tanımadığım 3-4 kişi bana saldırdılar. Aracıma binip kaçtım. Araçla beni sıkıştırdılar. Mevlüt A. bana küfür ve tehditler yağdırdı. Mevlüt A.’nın elinde silah gördüm ve beni vurmasın diye içinde bulunduğu aracın lastiklerine doğru ateş ettim. Benim amacım kimseyi öldürmek değildi. Öğrenciler yaralanmış. Onlar için çok üzgünüm" dedi.

Nöbetçi mahkeme Ramazan A.’nın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Ramazan A. adliyeden çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.