Öğrenciler hayallerindeki Tekkeköy’ü resmetti

“Çocuklarımızın hayallerinden ilham alıyoruz”

Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi Sosyal Tesislerinde düzenlen resim yarışması ödül töreninde bir konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Çocuklarımızın hayallerinden ilham alıyoruz. Gelişen, değişen, büyüyen ve her geçen gün daha da güzelleşen ilçemize kazandırmış olduğumuz Sevgi Tekkesi ve Saklı Bahçe Sosyal Tesislerimiz tarafından düzenlenen ’Hayalimdeki Tekkeköy ve Yaşadığım Yer Tekkeköy’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize bugün düzenlediğimiz programda ödüllerini verdik. Herkesin hayallerini süsleyen yaşamak istediği bir yer vardır. Bizler de Tekkeköy Belediyesi ailesi olarak ilçemizde yaşayan elli bir bin ferdimiz ile ilçemizin nasıl daha iyi bir yer olabilir düşüncesi çerçevesinde herkesin fikirlerini önemseyerek geleceğimize yön veriyoruz. Özellikle yarınlarımız olan evlatlarımıza daha güzel bir Tekkeköy bırakabilmek maksadıyla tüm ekiplerimiz ile dur durak bilmeden ter döküyoruz” dedi.

Resim yarışmasında öğrencilerimiz hayallerini ortaya koyuyor

Togar konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Sevgi Tekkesi ve Saklı Bahçe Tesislerimiz tarafından düzenlenen ’Hayalimdeki Tekkeköy ve Yaşadığım Yer Tekkeköy’ konulu resim yarışmasında maksat öğrencilerimizi yarıştırmak değil aslında onların hayallerini süsleyen yaşamak istedikleri ilçeyi ortaya koymaktır. Bunu da yaptığımızı inanıyoruz. Bu yarışmanın kazananı bu yarışmaya katılan resim yapan tüm emek harcayan tüm öğrencilerimizdir. Bu güzel etkinliğe katılan protokolümüze, hazırlanmasında emeği geçen herkese ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Programda protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere bisiklet, tablet, sukutur, eğitim seti başta olmak üzere birçok hediye verdi.

Törene ayrıca, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadullah Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.