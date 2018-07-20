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20 Temmuz 2018 11:22

Öğrenciler hem eğleniyor, hem Kur’an öğreniyor

Samsun’da yaz Kur’an Kursuna gelen öğrenciler dini bilgilerin yanı sıra sportif faliyetler yaparak da eğleniyorlar.

Öğrenciler hem eğleniyor, hem Kur’an öğreniyor

20 Temmuz 2018 11:22


Samsun’un 19 Mayıs İlçesi Yeşilköy Mahallesi Camisinde açılan Yaz Kur’an Kursunda, Kur’an-ı Kerim, ilmihal, siyer, tefsir ve değerler eğitimi alan 16 öğrenci, geri kalan zamanlarını ip atlama, karate, voleybol, basketbol ve futbol gibi sportif faaliyetler gerçekleştirerek çeşitli yarışmalarla da eğleniyorlar. Yarışları kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler veriliyor. Yeşilköy camisine gelen öğrencilerini cami kapısında güler yüzle karşılayan İmam Sadık eskin, verdiği dini eğitim sonunda bahçede onlarla birlikte çeşitli etkinliklerle eğleniyor. Dini eğitimlerinin ve sportif aktivitelerin sonunda İmam Sadık Keskin, öğrencileriyle birlikte hoş sohbet içerisinde birlikte yenilen öğle yemeği ile kurs sona eriyor.


19 Mayıs Yeşilköy Camii İmam Hatibi Sadık Keskin’in “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlarla iletişim bizim için çok önemli. Dinlerini öğrenirken eğlenmelerini de istiyoruz. Eğlenerek ve severek öğrenilen şeyler zihinde kalıcı olur. Kur’an Kursuna gelen tüm öğrencilere dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim’i öğretiyoruz. Çocuklarımızla beraber İlmihal, itikat,ilahiler yapıyoruz. Aktivite olarak spor yapıyoruz. Çocuklarımız hangi sporu seviyorsa o sporu yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı yaşaması için ve bunu çok arzu ettikleri için voleybol, basketbol oynuyoruz" dedi.


Kendilerini çok mutlu hissettilerini söyleyen yaz Kur’an Kursuna gelen öğrenciler, kursta çok güzel şeyler öğrendiklerini , hocalarını çok sevdiklerini ve burada hocalarına emanet olduklarını söylediler.


19 Mayıs İlçe Müftüsü Emin Papan, “Çocuklarımız yoğun bir özgün eğitimden sonra yaz Kur’an Kurslarımızla camilerimizle buluşuyor.Dolayısıyla biz yaz Kur’an Kurslarımızı çok sıkı formatta değilde , biraz daha işi güzel hale getirerek, eğlenceli hale getirerek çocuklarımızın din eğitimini , Kur’an eğitimini Resullah’ın hadislerini , Resullah’ın hayatını onlara biraz daha esneklik içerisinde anlatmaya çalışıyoruz “ diye konuştu.


Kursun 8 hafta boyunca birbirinden farklı etkinliklerle süreceği öğrenildi.




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