Öğrenciler huzurevi sakinlerini unutmadı

Bu yıl eğitim-öğretime açılan Galip Öztürk Ortaokulu yaptığı etkinlikler ve yürüttüğü projelerle göz dolduruyor. Bafra Huzurevi ziyareti gerçekleştiren öğrenciler büyüklerinin kalbini kazanmayı başardı. Öğretmenleri Şule Yıldırım öncülüğünde 20 kişilik öğrenci grubu ile huzurevini ziyaret ettiler. Öğrenciler, yaşlılara yanlarında getirdikleri karanfilleri vererek onların gönüllerini aldılar. Ayrıca evlerinde hazırladıkları ev yapımı yiyecekleri de sunan öğrenciler huzurevi sakinlerinin hoş vakit geçirebilmeleri için müzik öğretmeni Kübra Karaca eşliğinde sunduğu şiir ve şarkıları seslendirdiler.

Huzurevinden ayrılırken vedalaşma sırasında yaşlılar, öğrencilerden kendilerini unutmamalarını ve sık sık ziyarete gelmelerini istediler.