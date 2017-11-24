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24 Kasım 2017 18:30

Öğrenciler müzede ders görecek

"Müzede Bir Gün Projesi" ile Samsunlu öğrenciler müzede eğitim görme fırsatı yakalayacak.

Öğrenciler müzede ders görecek

24 Kasım 2017 18:30


İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi, Sadi Tekkesi ve Kuvayi Milliye Külliyesi ile birlikte yapılan proje ile öğrenciler bir günlük derslerini Samsun Kent Müzesi ve Sadi Tekkesinde işleyecek. 4’üncü sınıflara yönelik olan proje ile öğrencilerin hem müze kültürünü öğrenmesi hem de yaşayarak öğrenmeleri amaçlanıyor. Öğretmenler eşliğinde olacak eğitimde çeşitli etkinlikler de yer alacak. Projeye; İlkadım’dan 38, Atakum’dan 32, Bafra’dan 10, Terme’den 6, Ayvacık’tan 5, Havza’dan 1, Canik’ten 30 sınıf katılıyor. 28 Kasım’da başlayacak projede görev alacak öğretmenlere müze sorumlusu Nafiye Okandan tarafından eğitim verildi.


Eğitime Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş da katıldı. Necmi Çamaş, Öğretmenler Günü dolayısıyla kursa katılan ve bütün öğretmenlerin gününü kutladı. Çamaş, ayrıca katılımcılara müze ve müze kültürü hakkında açıklamalarda bulundu.




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