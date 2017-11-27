Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 12:19

Öğrenciler seçeceği meslekleri tanıyor

VM Medical Park Samsun Hastanesi, öğrencileri meslek seçimi konusunda bilgilendirdi.

Öğrenciler seçeceği meslekleri tanıyor

27 Kasım 2017 12:19


Şimdiden hangi mesleği seçmeleri konusunda fikir edinen öğrenciler, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde kendilerine uygun meslek dallarını inceleme fırsatı buldu. VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Opr. Dr. Mustafa Çağlar, Genel Müdür Yardımcısı Kariyer Uzmanı Emel Irmak Atay ve Pazarlama Reklam Müdürü Seda Öztürk meslek tanıtımı kapsamında, öğrencilere mesleğe başlama süreçleri ve tecrübeleri hakkında ufuk açıcı bilgiler aktardı. Hastane gezisi esnasında, bilgilendirme soru-cevap şeklinde devam etti.


Öğrencileri bilgilendiren uzmanlar, "Öncelikle seçmiş olduğunuz meslekle ilgili araştırmalar yaparak kendiniz için uygun olup olmadığını belirlemeniz gerekiyor. Buna sadece araştırarak değil kariyerinde önemli yerlere gelmiş kişilerden de tecrübeleriyle ilgili bilgiler alarak meslek seçiminize yön verebilirsiniz. Mesleğinizi seçtiğinizde yeteneklerinizi, çevrenizi, etrafınızdaki kişileri ve ihtiyaçlarınızı da seçmiş oluyorsunuz. Bu nedenle hayatınızdaki en önemli seçimlerden biri olan meslek seçiminde gerçekten ne istediğinizi bilerek ilerlemelisiniz" ifadelerini kullandılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Hafis Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç