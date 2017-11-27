Öğrenciler seçeceği meslekleri tanıyor

Şimdiden hangi mesleği seçmeleri konusunda fikir edinen öğrenciler, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde kendilerine uygun meslek dallarını inceleme fırsatı buldu. VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Opr. Dr. Mustafa Çağlar, Genel Müdür Yardımcısı Kariyer Uzmanı Emel Irmak Atay ve Pazarlama Reklam Müdürü Seda Öztürk meslek tanıtımı kapsamında, öğrencilere mesleğe başlama süreçleri ve tecrübeleri hakkında ufuk açıcı bilgiler aktardı. Hastane gezisi esnasında, bilgilendirme soru-cevap şeklinde devam etti.

Öğrencileri bilgilendiren uzmanlar, "Öncelikle seçmiş olduğunuz meslekle ilgili araştırmalar yaparak kendiniz için uygun olup olmadığını belirlemeniz gerekiyor. Buna sadece araştırarak değil kariyerinde önemli yerlere gelmiş kişilerden de tecrübeleriyle ilgili bilgiler alarak meslek seçiminize yön verebilirsiniz. Mesleğinizi seçtiğinizde yeteneklerinizi, çevrenizi, etrafınızdaki kişileri ve ihtiyaçlarınızı da seçmiş oluyorsunuz. Bu nedenle hayatınızdaki en önemli seçimlerden biri olan meslek seçiminde gerçekten ne istediğinizi bilerek ilerlemelisiniz" ifadelerini kullandılar.