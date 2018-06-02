Öğrenciler sınavda, veliler dışarıda ter döktü

TEOG’un kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi, nitelikli bir liseye yerleşebilmek için sınavda ter döktü. LGS bugün iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturum saat 09.30’da başlayıp, 10.45’te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30’da başlayıp, 12.30’da tamamlanacak. İki oturum arasında 45 dakika ara verildi. Birçok öğrencinin mağdur olmasına neden olan 15 dakika kuralı ise LGS’de uygulanmadı.

Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınavın birinci bölümünde 50 soru sözel soruldu ve 75 dakika süre verildi. İkinci bölümde ise 40 sayısal sorusu soruldu ve 60 dakika süre verildi. Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular öğrencilere soruldu.

Öğrenciler zorlu sorularla sınavda mücadele ederken, okul bahçelerini dolduran aileleri de dışarıda ter döktü. Kimi veliler kitap okuyup el işi yaparak zaman geçirmeye çalışırken, bazı veliler de Kur’an okuyup, dua etti.