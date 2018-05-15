Öğrenciler yemekhane duvarlarını rölyeflerle süsledi

Dr. Sait Bilgiç ile paylaştı.

Proje ekibi Rektörlüğün kendileri adına düzenlediği yemekte Rektör Sait Bilgiç ile bir araya geldiler. Yemekte açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney, “Öğrencilerimizin de içinde bulunduğu projemiz 15 Mayıs 2017’de başlayarak tam bir yıl sonra 15 Mayıs 2018 tarihinde tamamlandı. Yutonglarla oyarak yapılan çalışmalar sonradan renklendirildi. Projemizde 25 öğrencimiz yer aldı. Öğrencilerimizin çalışmalarıyla ortaya çıkan bu tarz projelerin devamını getirmeyi planlıyor ve umut ediyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise projede yer alan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek özellikle bu tarz projelerin öğrencilerin emek ve çalışmalarını sergileyebilmeleri ve paylaşabilmeleri adına anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından Rektör Bilgiç, proje kapsamında gerçekleştirilen tasarım ve uygulamalarda emeği geçen öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney, Öğr. Gör. Temel Şükrü Töre, Öğr. Gör. Abdulkerim Turkaya ve 25 öğrenciye tek tek teşekkür belgelerini sundu ve OMÜ Yaşam Merkezi Personel Yemekhanesinin duvarlarını süsleyen renkli rölyef çalışmalarını inceleyerek öğretim elemanları ve öğrencilerden bilgi aldı.

Yemek, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

OMÜ Yaşam Merkezi Personel Yemekhanesinde gerçekleşen yemeğe ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural katıldı.