Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:20

Öğrenciler yemekhane duvarlarını rölyeflerle süsledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Resim Bölümü ve MYO Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü öğrencileri “OMÜ Yaşam Merkezi İç Mekan Renkli Rölyef Çalışmaları” isimli proje kapsamında yaptıkları çalışmaları Rektör Prof.

Öğrenciler yemekhane duvarlarını rölyeflerle süsledi

15 Mayıs 2018 17:20

Dr. Sait Bilgiç ile paylaştı.


Proje ekibi Rektörlüğün kendileri adına düzenlediği yemekte Rektör Sait Bilgiç ile bir araya geldiler. Yemekte açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney, “Öğrencilerimizin de içinde bulunduğu projemiz 15 Mayıs 2017’de başlayarak tam bir yıl sonra 15 Mayıs 2018 tarihinde tamamlandı. Yutonglarla oyarak yapılan çalışmalar sonradan renklendirildi. Projemizde 25 öğrencimiz yer aldı. Öğrencilerimizin çalışmalarıyla ortaya çıkan bu tarz projelerin devamını getirmeyi planlıyor ve umut ediyoruz” dedi.


Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise projede yer alan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek özellikle bu tarz projelerin öğrencilerin emek ve çalışmalarını sergileyebilmeleri ve paylaşabilmeleri adına anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.


Konuşmasının ardından Rektör Bilgiç, proje kapsamında gerçekleştirilen tasarım ve uygulamalarda emeği geçen öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Engin Güney, Öğr. Gör. Temel Şükrü Töre, Öğr. Gör. Abdulkerim Turkaya ve 25 öğrenciye tek tek teşekkür belgelerini sundu ve OMÜ Yaşam Merkezi Personel Yemekhanesinin duvarlarını süsleyen renkli rölyef çalışmalarını inceleyerek öğretim elemanları ve öğrencilerden bilgi aldı.


Yemek, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.


OMÜ Yaşam Merkezi Personel Yemekhanesinde gerçekleşen yemeğe ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç