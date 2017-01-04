Öğrenciler yetiştirdi, organik pazarda satılıyor

Samsun 19 Mayıs Kuşkayası Ortaokulu bahçesinde öğrenciler tarafından yetiştirilen Nebiyan fasulyesinden yapılan turşu, organik pazarda satışa sunuldu.

19 Mayıs ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde her pazar günü kurulan organik pazarda yörenin organik birçok ürünü tüketiciyle buluşmakta. Kuşkayası Ortaokulu öğrencilerinin yazın okulun bahçesinde yetiştirdiği Nebiyan fasulyesinin turşusunu pazarda satışa sundular.



Tamamen organik fasulye

Kuşkayası Ortaokul Müdür Yardımcısı Salih Gülen, “Okulumuz öğrencileri tarafından yazın okulun bahçesinde yetiştirilen yöremizin lezzetli fasulyesi olan Nebiyan fasulyesinden hazırladığımız turşuları 5 litrelik bidonlarda tanesini 10 liradan organik pazarda satışa sunduk. Tamamen doğal olarak öğrencilerimiz tarafından yetiştirilen lezzetli Nebiyan fasulyesi organik pazarda satılarak, gelirini ihtiyaç sahibi velilerin giderleri için kullanacağız. Sıradaki projemizde patates üretimi var” dedi.