Öğrencilere "güvenli yarınlar" anlatıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere "Güvenli Yarınlara İlk Adım Projesi" anlatıldı.

Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere devletin sağlamış olduğu imkânları kullandırmak suretiyle, güvenlik hizmetleri temelinde çevrelerinde meydana gelen olaylara karşı bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Güvenli Yarınlara İlk Adım Projesi" Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak faaliyetlerine başladı.

Proje kapsamında onaylanan proje içeriğinde yer alan faaliyetlerden olan şehirde birlikte yaşama kültürü hakkında bilgilendirme ve uygulamalı eğitim faaliyeti ile ilgili olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 8 bin öğrenciye yönelik seminerler verildi. "Anaokullarında ve ilkokullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar, şehir hayatında uyulması gereken kurallar, doğru davranışlar, polis ne yapar" konularında Kanka Polis Maskotu eşliğinde sunumlar gerçekleştirildi.

Ortaokul ve liselerde güvenli internet kullanımı ve bağımlılığı, sanal zorbalık, siber suçlar ve sporda şiddetin önlenmesi konularında okulların toplantı salonlarında Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden uzman personellerle birlikte seminerler verildi. Seminerlere katılan anaokullarında eğitim gören öğrencilere polis pelüş bebek ve boyama kitabı, ilkokullarda eğitim gören öğrencilere kalemlik, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilere ise polis baskılı ajanda hediye edildi.