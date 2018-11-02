Öğrencilere psikososyal müdahale hizmetleri öğretilecek

Önleyici rehberlik kapsamında öğrencilerin mutluluklarını ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Bafra RAM, ilçede bulunan tüm lise öğrenci, öğretmen ve velileri kapsayacak şekilde psikososyal müdahale hizmetleri çalışmalarına başladı. Bafra Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde psikososyal eğitim kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerle çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen eğitimler öğrencilere 2 oturumluk sınıf etkinliği, öğretmen ve velilere ise seminer çalışması yapıldı.

Psikososyal müdahale hizmetleri çalışmalarında Bafra RAM rehberlik bölümü rehberlik öğretmenleri ve Bafra'da ortaöğretim kademesinde görev yapan rehberlik öğretmenleri görev aldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçe psikososyal ekibi tarafından planlanan bu çalışmalar Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesi, Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bafra Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bafra Hasan Çakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi okullarında uygulanacak.