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24 Mayıs 2018 18:20

Öğrencilerin hazırladıkları bilimsel eserler spor salonuna sığmadı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan 23 Nisan Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı çalışmaları davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.

Öğrencilerin hazırladıkları bilimsel eserler spor salonuna sığmadı

24 Mayıs 2018 18:20


Ayrıca öğrencilerin hazırladığı robotlar, bilimsel araştırmalar ve çeşitli alanlardaki ilginç buluşlar kapalı spor salonuna sığmayan birbirinden ilginç bilimsel eserleri gezmek isteyen davetliler için de ayrı bir heyecan oldu. Hazırlanan bilimsel çalışmaların hem nicelik hem de nitelik yönünden kaliteli olması ziyaretçiler için de ilgiyle takip edilmesini sağladı. Hazırlanan bu dev nitelikli fuar gün boyu beğeniyle gezildi.


Spor salonunun bile almakta güçlük çektiği çok sayıda projenin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Yetik, İl Milli Eğitim Yardımcıları Hüseyin Aksakal, Necdet Bal, Hanife Öztürk Erdin, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Değer, Ahmet Karaman, Fatih Akkuş, Ahmet Demirci, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mevlüt Seyhan, Kenan Keskin, Selim Kurtoğlu, İlkadım okul müdürleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı.




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