Öğrencilerin sınav kağıtları yollara saçıldı

Samsun'da ortaokul öğrencilerinin girdiği bir deneme sınavının optik formlarının yollara saçılması tepkiye yol açtı.

Samsun Maarif Projesi kapsamında Samsun ve ilçelerinde düzenlenen ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı deneme sınavının kağıtları Canik ilçesinde yollara saçıldı. Üzerinde öğrencileri adı, soyadı, okul numarası, okul adı ve TC'lerinin de bulunduğu optik formların yollara saçılması tepki çekti.

İlgili kurumları göreve davet eden vatandaşlar, öğrencilerin mahrem bilgilerinin bulunduğu sınav kağıtlarının saklanması ve taşınmasıyla imha edilmesinin daha dikkatli yapılması gerektiğini belirtti.

Milli Eğitimden açıklama

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sınav optik formlarının eski zamanlardaki deneme sınavlarına ait olduğu, formun ait olduğu sınavın deneme amaçlı seviye tespit için yapıldığı, herhangi bir resmi işlemde veya not bilgisi olarak kullanılmadığı, günü geçmiş olan formların geri dönüşümü için anlaşılan Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesinde bir firmaya nakliyesi sırasında nakliye aracında branda örtüsü bulunmadığından sadece Canik ilçesinde bir kavşakta araçtan rüzgârın etkisiyle uçarak yere düştüğü, durumun fark edilmesinden sonra Milli Eğitim personellerince toplandığı ve imha edildiği, güzergâh boyunca yapılan incelemede araçtan başka evrakın düşmediği tespit edilmiştir” denildi.